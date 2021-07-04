عملية أمنية في الصومال لإعادة ربط مقديشو وبيدوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت قوات دنب الصومالية الخاصة وقوات ولاية جنوب غرب الصومال، عملية أمنية مشتركة بين مقديشو ومدينة بيدوا.

وبحسب إذاعة راديو مقديشو الرسمية أزالت القوات المشتركة جميع الحواجز على الطريق الرابط بين بيدوا ومقديشو.



وفق الإذاعة الرسمية، قاد العملية وزيرا الأمن والداخلية لولاية جنوبي غرب الصومال وقائد القوات المحلية للولاية وضباط من الجيش الصومالي .

وخلال العملية أضرمت القوات النار حواجز ونقاط تفنيش غير رسمية في قرية ونلوين في محافظة شبيلى السفلى أقامتها مليشيات عشائرية .

وخلال العملية اعتقلت القوات الأمنية عملية تمشيط، وتم ضبط جنودًا كانوا يجمعون أموالًا بشكل غير قانوني من المركبات التي كانت تستخدم الطريق الرابط بين مقديشو وبيدوا.



ومؤخرا تكررت شكاوي المواطنين المستخدمين على الطرق التي نفذ بها الأمن عمليته العسكرية التي وضعت حدًا للحواجز غير القانونية بحسب السلطات الأمنية الصومالية .