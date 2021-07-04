جنرال إثيوبي: قواتنا في حالة تأهب لاستكمال الملء الثاني لـ سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

رفع الجيش الإثيوبي مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

ونقلت قوات الدفاع الإثيوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الأحد عن الجنرال أسرات دينيرو، القائد العسكري في منطقة متكل، تصريحه خلال اجتماع مع العسكريين أن القوات في المنطقة "في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح".

وأشار الجنرال إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، مضيفاً أن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده تواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله.

وأشار بيكيلي، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الأحد، إلى أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفاً: "أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا".

وأمس السبت، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

وخلال مأدبة غداء أقامها تكريماً لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، أكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكنه شدد على ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

وأشار السيسي إلى أن "مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021" السبت، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.

ومن المقرر أن يصل سامح شكري، وزير الخارجية، على رأس وفد مصري، مساء اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم 8 يوليو الجاري، حول سد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حراكًا من قبل وزير الخارجية والوفد المرافق له، لإقناع أعضاء مجلس الأمن بأهمية حل قضية سد النهضة، والموافقة على مشروع قرار مقدم من مصر والسودان، لحل الأزمة.