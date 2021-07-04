شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن استثمارات قطاع النقل فى خطة الحكومة للعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحكومة فى خطتها للعام المالى الجديد أنها تستهدف تطوير قطاع النقل العام ليصل إنتاجه إلى 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وبنسبة نمو 9.1%، وكذلك من المتوقع نمو إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى حوالى 268 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 259 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 3.6%، ويأتي تراجع معدلات التنمية أثناء العامين الأخيرين تجسيدا للانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات الحكومة من قطاع النقل العام في العالم المالى الجديد: