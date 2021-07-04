شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن تمكين المرأة فى القطاع المالى غير المصرفى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الهامة للرقابة المالية، ضم عنصران من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار تمكين المرأة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول تمكين المرأة في بالقطاع المالى غير المصرفي:

ضم عنصرين من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات.

تعيين سيدتين المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مديراً تنفيذياً للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز الإقليمي للاستدامة.

مرور 18 شهرًا على صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفي والتي منحت المرأة-لأول مرة-فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ارتفاع عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة عن العدد المقيد حالياً، والذي بلغ 370 سيدة.

قامت لجنة التحكيم بدراسة 50% من ملفات الكوادر النسائية المسجلة على قاعدة البيانات.

حصلت بالفعل ما يقرب من 30% من المتقدمات على توصية لجنة التحكيم بأنهن "الأكثر تَأهٌلاً لشغل مقعد بمجلس الإدارة".

تمثل المرأة بنسبة 32% من مناصب رؤساء الإدارات العامة والمركزية والقطاعات، في أكبر حركة ترقيات للعاملين بها في نهاية 2020.