شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. "الأعلى للإعلام" ينظم ورشة حول "30 يونيو والجمهورية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ورشة عمل تحت عنوان :" 30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بعد غدا الثلاثاء، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، نظم من قبل جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

وتحدث السيد القصير وزير الزراعة، حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.