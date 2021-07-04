‏الارياني يشيد بالتحام ابناء البيضاء مع الجيش الوطني لتحرير المحافظة

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.



واوضح ان ابطال الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها "جبل شبكة، منطقة قربة، امسوادنه وذا مخشب، جاحور، ومواقع في منطقة آل عبيد، واجزاء واسعة من مثلث الجماجم" وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير.

واشار الارياني الى ان الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قطعوا خطوط امداد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، وان المعارك الآن على اشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة.

واضاف: ان تقدم ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لمليشيا الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الاليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، واعطاب عدد من الاطقم، وأن المعارك والتقدم ما زال مستمر حتى الآن.

وأشاد الارياني بالتحام مشائخ وأبناء القبائل ودورهم الكبير في مساندة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العملية العسكرية الواسعة "‎النجم الثاقب" لتحرير محافظة ‎البيضاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية.