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ما هي حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

ذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن حصيلة القتلى  في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 45 شخصا.

 

و42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض.

 

وقالت الوزارة إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

   

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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