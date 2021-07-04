الإمارات.. تقديم 29,969 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص.

محمد يوسف

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