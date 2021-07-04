ليبيا.. تسجيل 719 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 224 حالة وتسجيل 6 وفيات الـ24 ساعة الماضية

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 719 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 224 حالة، وتسجيل 6 وفيات الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 295 إصابة و139 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 195 ألفاً و42 شخصاً، بينهم 12 ألفاً و736 حالة نشطة، ووفاة 3211 شخصاً.

وحذر المركز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.

كما أشار إلى الوضع الوبائي الحرج في تونس، مما يستوجب رفع حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19، مطالباً بالالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة كورونا (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وكذلك الالتزام ببروتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة "كوفيد- 19".

وطالب مركز مكافحة الأمراض في ليبيا باتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتعقيم، والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.

وكذلك إرسال التقارير اليومية والأسبوعية عن الوضع الوبائي لإدارة الرصد والاستجابة السريعة.