شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلى وجرحى في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على مسجد بمحافظة أبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، مسجداً داخل معسكر اللواء الخامس للجيش اليمني في أبين جنوب اليمن، مما أدى إلى سقوط 7 قتلى.

وذكرت مصادر بحسب قناة “الحدث”، أن الصاروخ الحوثي استهدف المسجد داخل القاعدة العسكرية أثناء الصلاة.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استعادة الجيش اليمني لعشرات المواقع الاستراتيجية في البيضاء باليمن.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الجيش اليمني تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية من قطع خطوط إمداد جماعة الحوثي فيما تبقى من مواقع في البيضاء.