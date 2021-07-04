شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلى وجرحى في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على مسجد بمحافظة أبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، مسجداً داخل معسكر اللواء الخامس للجيش اليمني في أبين جنوب اليمن، مما أدى إلى سقوط 7 قتلى.
وذكرت مصادر بحسب قناة “الحدث”، أن الصاروخ الحوثي استهدف المسجد داخل القاعدة العسكرية أثناء الصلاة.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استعادة الجيش اليمني لعشرات المواقع الاستراتيجية في البيضاء باليمن.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الجيش اليمني تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية من قطع خطوط إمداد جماعة الحوثي فيما تبقى من مواقع في البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. قتلى وجرحى في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على مسجد بمحافظة أبين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.