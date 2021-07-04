شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 63.. إندونيسيا لمصنعي الأكسجين: الأولوية للاحتياجات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد إنها أمرت مصنعي الأكسجين إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية وسط الطلب المتزايد من مرضى كوفيد 19، بعد تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة في مستشفى بسبب نفاد إمدادات الأكسجين.

وتكافح رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، إذ أصبحت 27913 إصابة يوم السبت هي الأحدث من بين العديد من القمم خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي بيان، قال مستشفى ساردجيتو في جزيرة جاوة إن 63 مريضا لقوا حتفهم بعد أن نفد الأكسجين تقريبا خلال الفترة من السبت حتى وقت مبكر من يوم الأحد ، عندما وصلت إمدادات جديدة.