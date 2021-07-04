شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد فعاليات حملة مركز الملك سلمان لمكافحة العمى باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مدير مكتب عدن: المشروع 6 مراحل كل مرحلة 400 عملية مجانية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الجمهورية اليمنية.

وقال صالح بن أحمد الذيباني، مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن لـ"اليوم"، إن هذا المشروع مهم جدا لليمنيين، فلا توجد جهات متخصصة في هذا العمل، إلا مستشفى مكة، وهو شريك إستراتيجي مع المركز، مشيرًا إلى أن المشروع يتبني 6 مراحل، كل مرحلة 400 عملية مجانية.