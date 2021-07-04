روسيا: «مكافحة الإرهاب» تقتل خمسة شمال القوقاز

موسكو ـ د.ب.أ: أظهرت البيانات الرسمية من موسكو أن قوات الأمن الروسية قتلت خمسة مسلحين في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: “جرى القضاء على خمسة قطاع طرق في تبادل لإطلاق النار”.

وتم القيام بالعملية بالقرب من نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو-بالكاريا الروسية. وقالت اللجنة إنه لم يصب مدنيون أو قوات أمن. تشهد شمال القوقاز، عمليات متكررة تستهدف الإرهابيين. وترددت أن الرجال الخمسة كانوا يخططون لهجوم إرهابي وكانوا يختبؤون في ضاحية نالتشيك. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: “تم أمرهم بتسليم أسلحتهم والاستسلام للسلطات. وردا على ذلك، فتح قطاع الطرق النار على أفراد وكالة الأمن”.وفي الماضي، دائما ما كان تحدث هجمات خطيرة في شمال القوقاز يسقط فيها اشخاص بين قتيل وجريح .

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