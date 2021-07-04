مصر.. إعدام إرهابي مدان بمحاولة اغتيال مدير أمن أسبق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت مصلحة السجون في مصر، اليوم الأحد، حكم الإعدام ضد معتز مصطفى حسن، المدان بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن .

الإسكندرية الأسبق



وحسب صحيفة الوطن المصرية، تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر قد عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية (شمال) الأسبق، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، يوم 24 مارس 2018، وقُتل اثنان من حراسه.

وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسان و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، قاد الإرهابي "معتز"، الصادر بحقه حكم بالإعدام، السيارة الملغومة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار، وكان يرتدي حينها "شاربا مستعارا" للتخفي، حيث تسبب في قتل اثنين من أفراد حراسة مدير الأمن.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، التسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.