مصادر تروي لـ"الخليج 365" تفاصيل القصف الحوثي لمسجد أبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكثر من 20 قتيلا وجريحا هي حصيلة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف جنودا كانوا يؤدون الصلاة في أحد المعسكرات بمحافظة أبين.

الهجوم الذي نفذته مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف مسجدا يتبع معسكر اللواء الخامس مشاة، ظهر الأحد، لحظة خروج الجنود من صلاة الظهر، بحسب مصادر من داخل المعسكر تحدثت لـ"الخليج 365".

وقالت ذات المصادر إن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود، وإصابة 20 آخرين، كحصيلة أولية، نقلوا جميعا إلى مستشفى مودية العام، بمحافظة أبين.

خسائر مادية أيضا لحقت بالمسجد، بحسب المصادر التي رجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتضاربت الأنباء في اللحظات الأولى من الهجوم الإرهابي، حول سبب الانفجار الذي هزّ المعسكر، قبل أن تؤكد صور متداولة تعرض المعسكر لهجوم بطائرة مسيّرة حوثية.

وتتمركز مليشيات الانقلابيين الحوثيين بمديرية مكيراس، التابعة إداريا لمحافظة البيضاء، والمتاخمة لمديرية مودية بمحافظة أبين.

يأتي ذلك على وقع استعادة القوات الحكومية مديرية الزاهر، إحدى أهم مديريات محافظة البيضاء، بشكل كامل من أيدي المليشيات الانقلابية، بعد يومين من المعارك العنيفة بين الجانبين.

اعتداء حوثي ترتكبه مليشيات إيران غداة تعيين مبعوث أممي جديد لليمن، في رسالة استبقت بدء الرجل لمهمة لم يفلح أسلافه في ثني الحوثيين عن مساعيهم التخريبية التي طالت اليمن والجيران.