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السلطات التونسية تفرض حجراً صحياً شاملاً في محافظة جندوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

رضت السلطات التونسية، الأحد، حجراً صحياً شاملاً في محافظة جندوبة شمال غربي العاصمة تونس، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس في هذه المحافظة بأكثر من 40%.

 

وقالت السلطات الصحية المحلية في تصريحات إعلامية إن المستشفيات أصبحت عاجزة عن توفير أسرة الإنعاش وأجهزة الأكسجين للمصابين الجدد.

 

وبلغ عدد المصابين على المستوى الوطني في تونس نحو 500 ألف حالة، وتم أكثر من 6 آلاف إصابة و82 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قادة أمنيين وعسكريين أرقام الإصابات والوفيات بـ"المفزعة"، قائلاً: "تونس تخوض حرباً حقيقية ضد الوباء".

 

وأشار سعيد إلى تسخير المستشفيات الخاصة لاحتضان المصابين بفيروس كورونا.

 

وتعيش تونس على وقع أزمة وبائية دفعت السلطات لفرض حجر صحي بالعاصمة تونس، وعدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل "سوسة والقيروان وصفاقس".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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