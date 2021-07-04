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ما هي حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن حصيلة القتلى  في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 45 شخصا.

 

و42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض.

 

وقالت الوزارة إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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