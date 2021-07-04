ما هي حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 45 شخصا.



و42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض.

وقالت الوزارة إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.