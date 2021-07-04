شكرا لقرائتكم روسيا: سنرد بقوة على أي استفزاز مماثل لتحرك سفينة بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن أزمة السفينة البريطانية في البحر الأسود بين موسكو ولندن لا تزال تتفاعل.

فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة الحربية البريطانية التي تقول روسيا إنها دخلت بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي يستلزم رداً قوياً من موسكو.

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واستدعت روسيا السفير البريطاني في موسكو لتوبيخ دبلوماسي رسمي، بعدما انتهكت السفينة الحربية "أتش.أم.إس ديفيندر" ما يقول الكرملين إنها مياه روسيا الإقليمية، لكن بريطانيا ومعظم دول العالم تقول إنها مياه أوكرانية، وفق رويترز.

عملت بشكل قانوني

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كان أكد يوم 24 يونيو الفائت أن سفينة بلاده عملت بشكل قانوني في المياه الدولية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال جونسون: "نحن لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، لذا نعتبر أن سفينتنا كانت في المياه الأوكرانية".

يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا في 2014.