بعد تزايد حالات الإنتحار.. محافظ الشرقية يُجرم تداول "الحبة القاتلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تجريم تداول أقراص"فسفوسيد الألومنيوم" والمعروفة بـ"حبة الغلال" أو "الحبة القاتلة"، المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، والسماح فقط باستخدامها بمعرفة الشركات المختصة للقيام بعملية تبخير مخازن الغلال والصوامع وذلك تحت إشراف وزارة التموين.

أكد المحافظ، على ضرورة الإعلان الرسمي عن الشركات التي تقوم بتلك الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بعد تزايد حالات الانتحار بسبب تناولها أو عن طريق الخطأ.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد عمر رئيس قسم التسمم بجامعة الزقازيق ومستشار مديرية الصحة للسموم والإدمان والمهندس أسامة الصغير مدير إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة.

أكد محافظ الشرقية على تشكيل لجان عمل مشتركة بالتنسيق بين مديريتي الصحة والزراعة للتفتيش على صوامع القطاع الخاص، للتأكد من عدم استخدامها للمبيدات بشكل عشوائي والتنبيه بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة في تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الأقماح من التلف، مؤكداً على التشميع الفورى في حالة عدم الإلتزام بذلك.

كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة تشديد الرقابة على محال الاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية للتأكد من عدم تواجد أقراص "فسفوسيد الألمونيوم والماغنسيوم" بطريقة غير رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طلب المحافظ، ضرورة توعية المواطنين بخطورة الأقراص وعدم تداولها وكذلك دخولها للمنازل تفادياً لتناول الأطفال لها دون وعي أو إدراك، ما يعرض حياتهم للخطر.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تدريبي لتوعية مهندسي مكافحة الآفات والمشرفين الزراعيين على كيفية التطبيق الأمثل لهذه المبيدات والإشراف على إستخدامها لدى المزارعين لتحقيق الإستفادة منها.