مفاجأة.. من هو بطل فيديو التحرش بـ"طفلة أوسيم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن مفاجأة بشأن المتهم بالتحرش بطفلة داخل مكتبه بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

البداية جاءت مع رصد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم تداول مقطع فيديو -مدته 30 ثانية- يظهر خلاله شخص يهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الواقعة لتحديد هوية المشكو في حقه وضبطه.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش الفطاع، توصلت إلى أن المتهم "م.أ." يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل سكرتيرا بإحدى النيابات، تقدم بطلب إجازة منذ 3 سنوات.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، أشارت إلى أن المتهم صادر ضده 22 حكما "تبديد"، أسس شركة لبيع الأجهزة الكهربائية وبشكل خاص الهواتف المحمولة بالاشتراك مع آخر بمنطقة بشتيل.

باستدعاء الطفلة المجنى عليها "14 سنة" قررت أن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها وهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصا على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام، تمكن الرائد وليد كمال والنقيبين عصام الشناوي وإبراهيم حامد من ضبط المتهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأنه استدرج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

باستكمال الفحص بقيادة النقيبين عصام الشناوي وملازم أول محمد الدبس، أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.