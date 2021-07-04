صور.. محافظ سوهاج يفتتح الدورة التدريبية لصقل مهارات قيادات العمل التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة الدورة التدريبية لصقل مهارات قيادات العمل التنفيذي بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتي تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وحاتم محمود عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام.

ورحب محافظ سوهاج في كلمته بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية لها الأهمية الكبرى في صقل مهارات العاملين والقيادات التنفيذية، بهدف الارتقاء وتنمية المهارات لديهم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية استغلال تلك الدورات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتبادل الخبرات العملية والعلمية.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة يومين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على مدار أيام التدريب.