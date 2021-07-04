تحذير من موجة رابعة لكورونا في الخريف

ابوظبي - سيف اليزيد - تتزايد التحذيرات في العديد من دول العالم من موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الخريف المقبل بسبب التراخي الذي قد يلاحظ في تطبيق الإجراءات الوقائية.

لهذا السبب، أعلن رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية أنه يعول على أنظمة الإنذار المبكر التي تنذر في الوقت المناسب بتزايد انتشار الفيروس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة موجة رابعة لكورونا في الخريف.

وقال بودو راملوف في تصريحات صحفية بمدينة "إرفورت" الألمانية إن تقنية القياس التحليلي التي ابتكرتها شركة بمدينة "ينا" الألمانية، تتعاون حاليا مع جامعة بولاية تورينجن. وأوضح أنه من شأن هذه التقنية قياس تركيز الفيروسات في مياه الصرف الصحي مستقبلا، لافتا إلى

أنه يتم الإعداد لاستخدام هذه التقنية في تورينجن حاليا.

وأضاف راملوف أنه من المقرر أيضا تثبيت نظام لإجراء اختبارات عشوائية للكشف عن الفيروس داخل الشركات مثلا أو في رياض الأطفال والمدارس، موضحا أن المجلس الاستشاري العلمي الذي يقدم مشورات للحكومة المحلية للولاية لمواجهة الوباء، هو الذي اقترح ذلك.

وتابع رئيس حكومة ولاية تورينجن قائلا "يتعين علينا الاستعداد للخريف بشكل أفضل مما قمنا به في العام الماضي"، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك أن يتم تحديد بؤر تفشي العدوى في الوقت المناسب وقطع سلاسل العدوى.

وأضاف أنه يأمل أن يسهم ذلك -بجانب تزايد نسبة التطعيم- في الحيلولة دون حدوث إغلاق كالذي حدث في الشتاء والربيع، موضحا أنه إذا لزم الأمر سيتم تطبيق قواعد محلية بدلا من القيود الوطنية.

يذكر أن ساسة آخرين دعوا خلال الأيام الماضية أيضا للحيلولة دون حدوث إغلاق جديد على مستوى ألمانيا في الخريف.

وقال راملوف: "الصيف سيكون فترة أكثر هدوءا ولكن ليس هناك سبب لرفع التحذير". وأوضح أنه يتوقع مواجهة موجة رابعة لكورونا في الخريف، عندما يظل الناس في أماكن مغلقة من جديد، وأشار إلى أن قوة حدوث ذلك ترتبط أيضا بمدى سرعة انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.