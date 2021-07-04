اخبار العالم

مأدبة شواء في البيت الأبيض لألف شخص.. ما هي المناسبة؟

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

عائلة الرئيس جو بايدن

يستضيف الرئيس الاميركي جو بايدن حوالي ألف شخص في البيت الأبيض على مأدبة شواء وألعاب نارية لمناسبة الرابع يوليو، وذلك بعد قضاء ليلة هادئة في منزل عائلته في ديلاوير.

ووفق “رويترز”، فإن بايدن سيحتفل بعيد الاستقلال الـ245 اليوم الأحد باحتفال تقليدي يتطلع إلى التعافي من جائحة ، حيث ستفتح أبواب البيت الأبيض للضيوف، في أكبر حدث منذ بدء رئاسته وفي تحول حاد عن التدابير التي اتخذت بالأشهر الأخيرة.

من المتوقع أن يشمل حدث حديقة البيت الأبيض، العمال الأساسيين الذين ساعدوا في الاستجابة لـ COVID والعائلات العسكرية، وسيدلي بايدن بكلمة، كما سيكون هناك عرض للألعاب النارية مدته 17 دقيقة على كلا جانبي حوض لينكولن التذكاري.

وتصاعد الدخان المنبعث من فطائر اللحم المفروم من مشاوي الفحم في البيت الأبيض يوم السبت بينما يعد العمال الأطباق لحدث الأحد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

واعتبرت الوكالة أن الاحتفالية اليوم تمثل “جرعة لطيفة من الحنين” إلى بلد سئم من قيود كورونا والمصاعب ، وهي أعباء خفت لكنها لم تختف مع توافر اللقاحات على نطاق واسع.

وعادت علامات الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة، حيث سافر الناس وتجمعوا بدون أقنعة على الرغم من أن بايدن لم يحقق هدفه إلى حد ما في حصول البالغين في أميركا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول يوم الأحد، بينما قدرت الحكومة عدد الملقحين بحوالي 67%، حيث قاوم البعض الحصول على التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا