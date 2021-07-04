عداد كورونا يواصل ارتفاعه حول العالم.. الإصابات تتخطى 184 مليونًا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - تواصل أرقام فيروس كورونا المستجد الارتفاع حول العالم، رغم التقدم في عملية التطعيم، حيث اقتربت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من حاجز الـ 4 ملايين وفاة، وذلك حتى صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت عنه أحدث الاحصائيات العالمية المعلنة حول وباء كورونا.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 184 مليونًا وما يقارب من 247 ألف اصابة، تعافى منهم 168 مليونًا وما يزيد عن 625 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 379 ألف و777 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,166 حالة وفاة.

وذكرت الإحصاءات، أنّ الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,631 وفاة)، والهند (947 وفاة)، وروسيا (697 وفاة)، وكولومبيا (591 وفاة)، وإندونيسيا (493 وفاة).

وأشارت البيانات، إلى أنّ الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (54,556 إصابة)، والهند (43,296 إصابة)، وإندونيسيا (27,913 إصابة)، وكولومبيا (26,928 إصابة)، وجنوب أفريقيا (26,485 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، لا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وبيّنت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,255 وفاة)، والبرازيل (523,699 وفاة)، والهند (402,015 وفاة)، والمكسيك (233,580 وفاة)، وبيرو (193,069 وفاة).

ولفتت الإحصاءات، إلى أنّ الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34،588,176 إصابة)، والهند (30,545,433 إصابة)، والبرازيل (18,742,025 إصابة)، وفرنسا (5,783,654 إصابة)، وروسيا (5,585,799 إصابة).