قتلى وجرحى بقصف حوثي جنوبي اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

سقط عددا من القتلى والجرحى إثر قصف حوثي استهدف مسجدا تابعا لأحد معسكرات الجيش اليمني، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد

وذكرت وسائل إعلام محلية، فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مسجد اللواء الخامس في مديرية مودية بمحافظة أبين.

ووقع القصف الحوثي أثناء صلاة الظهر في أحد مساجد معسكر مبرق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم تُعرف حصيلتهم على الفور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مساجد، فسجلها حافل بهذه الاعتداءات التي تطال بيوت الله والآمنين في منازلهم.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الجيش الوطني اليمني أي تعقيب رسمي حول هذا الهجوم الإرهابي الذي يأتي في وقت تتزايد فيه اعتداءات الحوثيين سواء في الداخل اليمني أو ضد السعودية عبر إطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ باليستية.