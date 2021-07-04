العراق.. مفوضية الانتخابات تضع آليات جديدة لعملية التصويت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مفوّضية الانتخابات في العراق، آليات وضوابط جديدة لعملية التصويت، في الانتخابات المقبلة، اذ حددت طريقة استخدام البطاقة الإلكترونية “قصيرة الأمد”، الأمر الذي يضمن دقة عملية التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية.

المفوضية العراقية أكدت اليوم الأحد، أن “إجراء عملية المطابقة لأصحابها ستكون بموجب المادة 39 من القانون الانتخابي التي تتيح استخدام بصمات الأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها بايومتريا”، لافتة إلى أن “البطاقات القصيرة الأمد سوف يتم ثقبها وسحبها عقب انتهاء عملية التصويت”.

وشددت مفوضية الانتخابات على وجود ضوابط وتعليمات خاصة بتغيير أسماء الأحزاب السياسية، المجازة أو التي لا تزال قيد التأسيس.

إلى جانب ذلك، أوضحت أنه “يقدم الحزب طلبا من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعا من رئيسه أو المخول بذلك مع استيفاء مبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دينار عراقي غير قابل للرد”.

وعزت مفوضية الانتخابات إن السبب وراء هذا التغيير، إلى ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقا للمعايير الدولية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، أصدر الرئيس العراقي “برهم صالح” توصيات منها أن “يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وأن تتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز”.

وحدّدت الحكومة العراقية في وقت من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.