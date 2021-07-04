السجن لنجل معارض إيراني بتهمة التحريض ضد النظام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 3:02 مساءً

حكمت محكمة إيرانية، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية ضد الناشط السياسي “محمد حسين كروبي”، بتهمة بالعمل ضد الأمن القومي والتحريض على النظام.

“محمد جليليان” محامي “محمد حسين كروبي”، قال لوسائل اعلام معارضة: إن “الفرع 26 من محكمة الثورة بطهران قضت بالسجن عاماً وغرامة مالية ضد موكله”.

واعتقلت السلطات الناشط وهو نجل أحد زعماء المعارضة الإصلاحية “مهدي كروبي” الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية في منزله بطهران منذ عدة سنوات، على خلفية تسريبه هذه الرسالة لوالده وجرى الإفراج عن بكفالة بعد 63 يوماً، واتهامه بالعمل ضد الأمن القومي والتحريض على النظام.

إلى جانب ذلك، لفت محاملي “كروبي” إلى أن “الحكم ضد موكله محمد حسين كروبي على خلفية قيامه بنشر رسالة والده مهدي كروبي الذي احتج على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين للحرس الثوري، وما تلاه من عمليات تستر على هذه القضية”.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، طالب الزعيم الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بتقديم استقالته والتنحي عن قيادة البلاد بسبب عدم أهليته لقيادة إيران.

ابن المعارض الإيراني سرب الرسالة من مقر إقامة “كروبي” وجاءت في وقت شهدت إيران احتجاجات عارمة ضد النظام على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية تقل 176 مسافراً لقوا مصرعهم جميعاً وأغلبهم من الإيرانيين بسبب إسقاطهم بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني قرب طهران.

الناشط السياسي محمد حسين كروبي

وتكتمت السلطات الإيرانية على إسقاط الطائرة الأوكرانية لمدة 3 أيام وبعد ذلك اعترفت القوات المسلحة، في بيان لها، أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري هي من أطلقت صاروخين باتجاه الطائرة الأمر الذي أثار غضب الإيرانيين الذين فقدوا أبنائهم في الحادث”.

يذكر أن “مهدي كروبي” من أبرز وجوه المعارضة الإصلاحية في إيران ويخضع للإقامة الجبرية منذ العام 2011 على خلفية قيادته للاحتجاجات الشعبية ضد النظام بسبب اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2009.