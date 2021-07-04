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ضبط موقع لصناعة العبوات بين بغداد وسامراء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، ضبط موقعا لصناعة العبوات الناسفة بين بغداد وسامراء.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء ٤٣ بالحشد الشعبي، وبعد ورود معلومات استخبارية، تمكنت من ضبط موقع احتوى على عبوات محلية الصنع كانت معدة للزرع في الشارع العام الرابط بين بغداد وسامراء".

وتعاملت قوة مكافحة المتفجرات في اللواء مع الموقع ورفعت العبوات منه، وفق البيان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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