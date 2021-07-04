الهجرة والأمن الوطني يبحثان توفير الظروف المناسبة لعودة النازحين

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن جابرو "التقت اليوم برئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، لبحث آخر التطورات المتعلقة بعمل وزارة الهجرة والمهجرين وفئات عنايتها من النازحين والعائدين، حيث تطرق الجانبان الى آلية تنفيذ الخطة الوطنية لإنهاء معاناة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى مناطقهم".وأكدت جابرو، بحسب البيان، ان "العمل بروح الفريق الواحد واليد الواحدة سيكون له الاثر الكبير في تسهيل عودة النازحين ، الى جانب الجهود الدولية التي يجب ان تبذل اضعاف ماكانت عليه في السابق لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية، مشيرة الى ان الوزارة تعمل بكل امكاناتها المتاحة من اجل مساعدة آلاف العائلات النازحة لتخفيف معاناتهم وتقديم العون لهم".

من جهته، أكد الاسدي عزم جهاز الامن على العمل سوية مع الوزارة لحل جميع مشاكل النازحين والعائدين.

