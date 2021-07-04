انت الان تتابع خبر مطالبة جديدة لتأجيل امتحانات الثالث المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، بتأجيل جديد لامتحانات الثالث متوسط.