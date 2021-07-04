- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين : استفزازات مثل تحركات سفينة بريطانية تستلزم رداً قوياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن "أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة الحربية البريطانية" التي تقول روسيا إنها "دخلت بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي يستلزم رداً قوياً من موسكو".
واستدعت روسيا السفير البريطاني في موسكو لتوبيخ دبلوماسي رسمي بعدما انتهكت السفينة الحربية أتش.أم.إس ديفيندر ما يقول الكرملين إنها "مياه روسيا الإقليمية لكن بريطانيا ومعظم دول العالم تقول إنها المياه الأوكرانية".
وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.