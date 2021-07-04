الكرملين : استفزازات مثل تحركات سفينة بريطانية تستلزم رداً قوياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن "أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة الحربية البريطانية" التي تقول روسيا إنها "دخلت بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي يستلزم رداً قوياً من موسكو".

