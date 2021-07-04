شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش باجتماع "محلية النواب": الفساد يكمن في ضبابية المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الفساد يكمن في ضبابية المسئولية، مشيرا إلي أن مناقشة لجنة الإدارة المحلية لموضوعي أزمات منطقة حدائق الأهرام بالجيزة وشاطئ النخيل بالإسكندرية قضايا عامة وليست خاصة.

وطالب درويش خلال كلمته بمجلس باجتماع لجنة الإدارة المحلية، بيان بإيرادات جمعية صحراء الأهرام، مشيرا إلى أن هناك حالة من الضبابية بين المحافظة وجمعية صحراء الأهرام، كما طالب بجدول زمني لإنهاء المشكلات بمنطقة حدائق الأهرام.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية مستمرة في مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن:

الأول: الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.

الثاني: انتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الأهرام – محافظة الجيزة، وذلك في ضوء متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

- متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلاً، فضلاً عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.