شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بـ"الشيوخ": 30 يونيو أنقذت مصر من اختطافها على يد الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تحولنا من ثورة إنقاذ إلى إعجاز"، بهذه الكلمات هنأ أعضاء مجلس الشيوخ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لـ30 يونيو الثورة المجيدة التى أعادت مصر إلى وضعها الطبيعى بعد محاولات اختطافها وإفقادها هويتها على يد الجماعة الإرهابية.

من جانبه هنأ النائب صفوت عياد، شعب مصر وشبابها بشكل خاص، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التى أعادت مصر إلى وضعها الطبيعى بعدما أرادوا لها أن تفقد هويتها وتصبح ولاية أو إمارة للخلافة، رغم أنها على أرضها احجار فى كل مكان تحكى تاريخ البشرية.

وقال عياد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد يسعى بكل صدق وإخلاص فى إحداث نهضة تنموية فى البلاد بتوفير السكن اللائق فضلا عن الأمن والامان وسط مناخ وطنى، ليعيد الوطن إلى حيث يستحق بعد المؤامرة التى كانت تحاك ضد الوطن لسرقة مصر.

بدورة أكد النائب محمود بكرى، أن الفترة التى اعتلى فيها الجماعة الإرهابية الحكم، كانت بمثابة سنه سوداء، لتأتى 30 يونيو كثورة شعبية التى انحاز لها الجيش لتحمى مصر من سقوط محتوم، فضلا عن أن المنطقة جميعا كانت مهددة من هذا الوباء، فكانت ثورة انقاذ، ثم تحولت إلى ثورة إنجاز يوم أفصح التاريخ عن ابن مصر البار السيسى الذى انحاز للشعب ليطلق لعناء السماء الحفاظ على الوطن فذهب ليرسم مستقبلا باهرا لهذا الوطن محققا الإنجازات فى شتى المجالات، لتصبح ثورة الإنجاز.

وأشار بكرى، إلى أن المرحلة الثالثة هى الإعجاز، فما شاهدناه من رؤية شاملة لانطلاق مصر نحو 2030 تؤكد أن القاهرة فى غضون سنوات قليلة ستكون واحدة من أقوى الدول اقتصاديا.

ونوه بكرى إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة بغداد بعد 30 سنه انقطاع وعقد قمة ثلاثية لتعكس رؤية سياسية لترميم الصف العربى الذى تمزق منذ 2011، مشيرا أيضًا إلى قاعدة 3 يوليو العسكرية التى أضيفت لمنظومة القواعد البحرية المصرية لتمثل نقاط ارتكاز جديدة للقوات فى البحرين الأحمر والمتوسط.

فى السياق ذاته، قال النائب سامح عاشور أن ما حدث لمصر قبل 30 يونيو ومنذ وصول الإخوان للحكم، كان بمثابة احتلال لمصر، بطرق احتيالية وضعف القوى تارة أخرى، وهذا الثورة انقذتنا من هذا الاحتلال، مضيفا: "لولاها ما كان أحد فى هذا المكان، ولو استمر لكنا فى خبر كان وأخواتها".

وأضاف عاشور، أن هذه الثورة خلصت مصر من نظام توريثى، لأن مكتب الإرشاد لديهم يخرج دفعات من الحكام والمسؤولين.

وتابع سامح عاشورـ أن مشروع التنمية فى ريف مصر "حياة كريمة" مشروع جدير بالتأريخ، مضيفًا: "لو نجح بنسبة 50% مصر فمصر تنتقل لمكان أخر، وهو يشبه مشروع محمد على، والمشروع الوطنى لجمال عبد الناصر".