شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "إعلام النواب": زيارتنا للإسكندرية هدفها الوقوف على واقع تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الوفد البرلمانى الذى يزور محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام، يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه بالمحافظة، أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة الملفات الأساسية للجنة، والمتضمنة الآثار والثقافة.

وأضاف النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى: "نتطلع لمتابعة الموضوعات التى تم طرحها خلال دور الانعقاد الجارى، خاصة طلبات الإحاطة التى تم تقديمها بشأن المناطق التى سيجرى زيارتها"، متابعا: "نتطلع أيضا إلى التعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية سواء من محافظة الإسكندرية أو وزارتى الثقافة والآثار".

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوفد البرلمانى سيشارك في حضور فعاليات احتفالية مئوية سيد درويش وعروض مسرحية وثقافية تقدمها وزارة الثقافة، بالتزامن مع زيارة الوفد البرلمانى، وهذا يوضح اهتمام الدولة المصرية برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى والثقافى عبر الأجيال، فتلك الرموز شكلوا الشخصية الوطنية وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى".

وأشار "مصطفى"، إلي أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى تتمتع بتراث ثقافى وحضارى متميز، حيث تضم مواقع أثرية متميزة، وتعد مصدر الإشعاع الثقافى بما تحويه من مواقع ثقافية مرتبطة بالتاريخ المصرى والمواقف الوطنية الخالدة.

يضم الوفد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار منهم النائب تامر عبدالقادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوى الديب والنائبة منال هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة فاطمة مبارك، والنائبة أمل سلامة.