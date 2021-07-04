شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب بالشيوخ: 30 يونيو أنقذت وطننا من الاختطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أكمل نجاتى، المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب بالأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنها ثورة خالدة أنقذت وطننا الغالى مصر، بعد محاولة اختطافه من قبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن.

وقال نجاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إننا ننظر إلى ثورة 30 يونيو، بكل اعتزاز كونها أحد أهم مظاهر عظمة الشعب المصري الذى أستدعى كل مخزون حضارته الممتدة عبر التاريخ لأكثر من 7 آلاف عاما ليثور علي قوي الظلام التي ظنت عبثا أن بمقدورها أن تنال من الهوية المصرية العريقة، لتخرج الجماهير المصرية في ثورة 30 يونيو في كل أنحاء الوطن، لتكتمل لوحة عظيمة في كل شوارع وميادين البلاد بطوفان بشري هائل يهتف بصوت واحد "يسقط يسقط حكم المرشد"، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين.

وأشار نجاتي علي تأكيد نواب التنسيقية أن انحياز القوات المسلحة لإرادة شعبها في 30 يونيو جاء استكمالا لمسار تاريخي لدور القوات المسلحة الوطني، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامي حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، فكان وقوف الشعب المصري بكل فئاته صفا واحدا خلف قواته المسلحة، التي بذلت كل غالي من شهداءها وشهداء الشرطة المصرية، للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

ووجه نجاتي، تحية نواب التنسيقية لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا ارواحهم الغالية للحفاظ علي مكتسبات تلك الثورة العظيمة في حرب كبيرة خاضها أبطال الوطن ضد الإرهاب.

واستطرد أكمل نجاتي قائلاً: "ونحن علي مشارف اطلاق الجمهورية الجديدة علينا أن نستلهم من روح 30 يونيو معاني الكفاح الوطني المخلص، ونثق أن طريق البناء والإصلاح الذي انطلق منذ 8 سنوات سيستمر بجهود المخلصين من أبناء الوطن".

ولفت نجاتي، إلى أنه لا بديل على استمرار بذل كل جهد من أجل استكمال ما بدأناه، وأنه لم تكن لتتحقق تلك الإنجازات إلا بالعمل والجهد ووحدة صف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحية لكل مخلص يعمل من أجل نهضة هذا الوطن في كل المجالات، وإننا على يقين بأن المستقبل زاهر بفضل سواعد المصريين واخلاص قيادتهم.