شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالشيوخ: ثورة 30 يوينو نتيجة إدراك المصريين لمخاطر تهدد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بثورة 30 يونيو 2013 وكيف نجحت فى إنقاذ مصر من مصير مظلم، وكانت تعبير عن تلاحم الشعب، وخلدت الدور الوطنى للجيش بقيادة قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشرطة المصرية التى حمت ثورة الشعب.

قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن،: "نفسى إن كل اللى حضر 30 يونيو أن يقوم بنقل الصورة للأجيال القادمة"، مضيفا: "اللى حضر الثورة لن ينساها لأنه عارف اللى كان وعمل ايه، لكن المشكلة إن الشباب اللى عنده 18 سنة حاليا كان عنده فى 30 يونيو عشر سنوات، وهذا الشباب محتاج أن يعرف الصورة الحقيقية لما حدث وافضل حاجة نعملها تخليدا لهذا الثورة أكثر من الاحتفال هو أن ننقل للشباب حقيقة ما حدث وكيف نجح الشعب بثورته فى إنقاذ مصر من مصير مظلم".

وقال النائب أسامة الجندى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت لصون الأمن القومى المصرى بكافة أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فشعبنا الواعى أدرك التهديدات التى سبقت الثورة ومخاطر تهديد الدولة المصرية واستقلال إرادتها وربطها بتبعية تنظيمات خارج الأقليم.

وتابع قائلا، "خلدت الثورة الدور الوطنى للجيش بقياد ة قائده الرئيس السيسى والشرطة المصرية التى حمت ثورة الشعب"، لافتا إلى أن المنظومة الأمنية أفشلت المحاولات الإرهابية لكسر إراداة المصريين بعد الثورة فسطروا اروع ملامح البطولة والفداء فى ظل تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة".

وأشار رئيس دفاع "الشيوخ" إلى أن ثورة 30 يوليو ستظل كاشفة عن تلاحم الشعب خلف قيادته التى طالبته بالترشح للرئاسة وفوضته لمكافحة الارهاب، فلبى الرئيس، النداء فى مرحلة فارقة"، مضيفا "نذكر كيف حاول تنظيم المقدس وولاية سيناء تهديد الأمن والاستقرار وما قامت به مصر لوأد الجماعات، فجيشنا يضم خير أجناد الوطن، حمى التراب والشعب ولعب دورا مشهودا فى التنمية من خلال معاونة المؤسسات المصرية فى انجاز مشروعات، مدركا أن التنمية هى مرادف للأمن ونحن اصبحنا بفضل هذه المجهودات على مشارف جمهورية جديدة".

وقال المستشار عبد الله الاعسر رئيس اللجنة التشريعية، "30 يونيو هو يوم هب فيه الشعب المصرى ينفض عن كاهله تراب الظلم ونجح الزعيم السيسى بايمانه وجسارته فى تحقيق مطالب المصريين، فالتحم الشعب مع جيشه ورجال امنه البواسل فكانت ثورة 30 يوليو نموذج للثورات الشعبية".