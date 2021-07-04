شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الهرم يدعو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لزيارة هضبة الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس حى الهرم بمحافظة الجيزة، حالة التطوير الذى قام به حي الهرم، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال خالد عسر رئيس حي الهرم، إنه تم استكمال نظافة الأراضي الخاصة بالجمعية صحراء الأهرام مما سينعكس علي انضباط حركة المرور في هضبة الهرم.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، إلي أنه تم تسليم قطعة أرض لإنشاء مركز صحي حكومة بهضبة الأهرام، موضحا أنه تم رصف مساحات كبيرة من هضبة الهرم وسيتم إنشاء بوابات أمن.

وكشف عن سعيهم لإحلال التوك توك، مؤكدا أنه تسبب فى خلق حالة فوضي، ودعا رئيس حي الهرم لجنة الإدارة المحلية زيارة هضبة الأهرام.

وتستمر لجنة الإدارة المحلية في مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب هشام حسين، بشأن:

الأول: الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.

الثاني: انتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الاهرام – محافظة الجيزة، وذلك في ضوء متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

- متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلاً، فضلاً عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.