دولة الإمارات تقدم 29969 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".