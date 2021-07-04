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دولة الإمارات تقدم 29969 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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