لأول مرة منذ أسابيع.. ألمانيا تسجل ارتفاعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في ألمانيا منذ أسابيع.



يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي هو عدد حالات الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام على مستوى البلاد.

وأوضح المعهد اليوم أن المعدل بلغ 0ر5 حالة لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، وبذلك ارتفع بقيمة 0.1 مقارنة بما كان عليها قبل أيام، عندما بلغ 4.9.

وكان قد تم الوصول إلى أعلى معدل أسبوعي للعدوى أثناء الموجة الثالثة لكورونا في ألمانيا في يوم 26 أبريل (نيسان) الماضي بواقع 169.3 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، فضلا عن سبعة حالات وفاة.

وكان قد تم تسجيل 538 حالة إصابة قبل أسبوع، فضلا عن ثمان حالات وفاة.

وتابع المعهد اليوم الأحد أنه تم تسجيل ثلاثة ملايين و730 ألفاً و912 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي للإصابة بالفيروس قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظراً لأن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و628 ألفاً و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته في ألمانيا 91 ألفاً و30 شخصاً.