فلسطين.. 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزيرة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98.3% ونسبة الإصابات النشطة بلغت 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاحات في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404 بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.