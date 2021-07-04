وصول اول دفعة من اليمنيين العالقين في الهند

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

وصلت الى مطار عدن الدولي اليوم أولى رحلات اليمنيين العالقين في الهند وسط إجراءات صحية مشددة وضعتها وزارة الصحة والسكان.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور شوقي الشرجبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة في الإطار الحكومي اتخذت جملة من التدابير الاحترازية المنسجمة مع البروتوكولات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في التعاطي مع فيروس كورونا كوفيد19.

وأشار إلى أن فرق طبية ذات تخصص نوعي باشرت مهامها فور وصول الطائرة بأخذ العينات المخبرية والرش والتعقيم واستيفاء البيانات اللازمة للعائدين.

وأوضح انه تم نقل جميع العائدين بحافلات خاصة إلى إحدى الفنادق بالعاصمة المؤقتة عدن والذي جهز لايوائهم .. لافتا ان الفندق جرى رفده بفريق طبي متكامل سيعمل على مدار الساعة بالاضافة لفريق الإسعاف والطوارئ واخر للخدمات والتغذية.