اخبار العالم

وصول اول دفعة من اليمنيين العالقين في الهند

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اول دفعة من اليمنيين العالقين في الهند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

وصلت الى مطار عدن الدولي اليوم أولى رحلات اليمنيين العالقين في الهند وسط إجراءات صحية مشددة وضعتها وزارة الصحة والسكان.

 

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور شوقي الشرجبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة في الإطار الحكومي اتخذت جملة من التدابير الاحترازية المنسجمة مع البروتوكولات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في التعاطي مع فيروس كوفيد19.

 

وأشار إلى أن فرق طبية ذات تخصص نوعي باشرت مهامها فور وصول الطائرة بأخذ العينات المخبرية والرش والتعقيم واستيفاء البيانات اللازمة للعائدين.

 

وأوضح انه تم نقل جميع العائدين بحافلات خاصة إلى إحدى الفنادق بالعاصمة المؤقتة عدن والذي جهز لايوائهم .. لافتا ان الفندق جرى رفده بفريق طبي متكامل سيعمل على مدار الساعة بالاضافة لفريق الإسعاف والطوارئ واخر للخدمات والتغذية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا