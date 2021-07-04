مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا إرهابيا من "حركة الشباب" الصومالية

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

قتل صباح اليوم الأحد ما لا يقل عن 15 عنصرا إرهابيا من "حركة الشباب"، الصومالية بعد أن قادوا هجوما فاشلا، صدته قوات الأمن في ولاية غلمدغ.



وشنت الحركة الإرهابية هجوما على نقطة تفتيش أمنية لمطار مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، تمكنت قوات الأمن من صده.

ونقلت وسائل الإعلام الصومالية الرسمية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن 15 من مقاتلي حركة الشباب قتلوا خلال صد الهجوم الإرهابي.