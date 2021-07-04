الرئيس الباكستاني يحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الإسلاموفوبيا

المناطق - وكالات

حثّ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.

صرّح بذلك خلال لقائه الليلة الماضية في القصر الرئاسي بإسلام أباد بالمندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم.

وقال إن ظاهرة الإسلاموفوبيا، والاعتداءات المتكررة ضدّ المسلمين حول العالم باتت تشكل تحدياً للتعايش السلمي، بشكل يزيد من أهمية تحرّك المجتمع الدولي ضدّ هذه الظاهرة.