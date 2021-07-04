شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء،ويتمكنون من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وامسوادنه وذا مخشب وجاحور ومواقع في منطقة آل عبيد واجزاء واسعة من مثلث الجماجم، وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير.

وأضاف عبر حسابه الشخصي‏ أن الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة يتمكنون من قطع خطوط امداد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على اشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة.