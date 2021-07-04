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الرئيس الباكستاني : الإسلاموفوبيا تشكل تحدياً للتعايش السلمي

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الدمام - شريف احمد - حثّ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.

صرّح بذلك خلال لقائه الليلة الماضية في القصر الرئاسي بإسلام أباد بالمندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم.

وقال إن ظاهرة الإسلاموفوبيا، والاعتداءات المتكررة ضدّ المسلمين حول العالم باتت تشكل تحدياً للتعايش السلمي، بشكل يزيد من أهمية تحرّك المجتمع الدولي ضدّ هذه الظاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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