تعرض ملاكات الكهرباء إلى استهداف بعبوة ناسفة في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن تعرض ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرضت الى تفجير عبوة ناسفة اليوم الاحد، اثناء العمل على صيانة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( ميرساد- ديالى) ٤٠٠ ك.ف، ضمن البرجين(٣٣،٣٤)مما ادى الى تضرر الية ثقيلة نوع (شفل ) دون حدوث أي أضرار بشرية".



وبينت، أن "المنطقة قد تم تفتيشها من قبل الجهد الهندسي قبل دخول منتسبي الصيانة واستمر العمل لصيانة البرج خدمة للصالح العام".

