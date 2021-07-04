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الهجرة تعلن عودة وجبة جديدة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو ، تم اعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم في (حي الميثاق , حي القدس , بادوش , النهروان , زمار , الحضر , حي الزهراء , الانصار , وادي حجر , الشرقاط , العبور , الهرماتز , تل عفر , الاربجية , باب لكش , تل الرمان , المامون , الإصلاح الزراعي , قرية البوير , قرية ام حجرة , القدس والحميدات ) التابعة لمحافظة نينوى".

واشار البيان، إلى أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومات المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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