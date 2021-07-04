تحذير من انتشار سلالة 'دلتا' المتحورة في ولاية أمريكية

وأشارت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إلى أنه لأكثر من أسبوع، سجلت ولاية ميسوري أعلى معدل إصابة على مستوى الولايات المتحدة.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة خلال سبعة أيام 898 حالة، مقارنة ب511 حالة قبلها بثلاثة أسابيع، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الصحة بولاية ميسوري أجرت اختبارات على مياه الصرف الصحي لتتبع انتشار فيروس كوفيد-19، وقامت بتتبع نوع التحور السائد.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة بهذا الشأن أن سلالة "دلتا" موجودة على مستوى الولاية، بينما لم تكن تلك السلالة المتحورة موجودة في عينات مياه الصرف الصحي بداية شهر مايو/ايار الماضي.

ويقول مسؤولو الصحة إن سلاسلة دلتا المتحورة، التي تسبب عدوى بنسبة تتراوح من 40 إلى 60% أكثر من الفيروس السائد، ترسل المزيد من الأشخاص إلى المستشفيات في الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية من الولاية.

