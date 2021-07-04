انت الان تتابع خبر التعليم تعلن منح الجامعات صلاحية تقديم موعد الامتحانات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن مصير امتحانات طلبة الجامعات للدراسات الأولية، فيما أشارت الى صلاحية الجامعات بتقديم الامتحانات لمدة أسبوع.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "الوزارة لم تتخذ أيّ قرار بتأجيل امتحانات طلبة الجامعات الذي حدد يوم الـ 25 من الشهر الحالي".
وأضاف أن "التقويم الجامعي المعتمد حدد يوم 25 من تموز الحالي، كموعد امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات العراقية ولغاية التاسع من آب المقبل".
وأشار الى أن "منح الجامعات صلاحيات تتضمن تقديم موعد الامتحانات لمدة اسبوع حال اكتملت جميع وحدات الدراسات بالتخصصات".
وأضاف أن "التقويم الجامعي المعتمد حدد يوم 25 من تموز الحالي، كموعد امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات العراقية ولغاية التاسع من آب المقبل".
وأشار الى أن "منح الجامعات صلاحيات تتضمن تقديم موعد الامتحانات لمدة اسبوع حال اكتملت جميع وحدات الدراسات بالتخصصات".