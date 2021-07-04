شيخ محمود يشيد بدعم الإمارات لبناء الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، بالجهود التي تبذلها الإمارات لدعم بناء بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء خصّ به رئيس الصومال السابق اليوم الأحد، سفير دولة الإمارات في مقديشو، محمد أحمد العثمان.

وقالت سفارة دولة الإمارات في مقديشو في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر": "التقى سعادة محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، مع الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود".

وخلال اللقاء قدم الرئيس حسن شيخ قدم شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها في دعم إعادة بناء الصومال، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين.

وأجرى السفير العثمان مؤخرا لقاءات منفصلة مع مسؤولين صوماليين، من بينهم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ووزير الخارجية محمدعبدالرزاق,

كما التقى العثمان اليوم الأحد مجددا روبلي؛ حيث ناقش معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.